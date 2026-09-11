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11 Сентября , 10:18

В Башкирии сельские похитители насильно удерживали жертву в бане

Двух молодых людей задержали и поместили под стражу.

пресс-служба Следственного комитета РБпресс-служба Следственного комитета РБ
Фото:пресс-служба Следственного комитета РБ

Жители Давлекановского района 27 и 32 лет стали фигурантами уголовного дела после похищения знакомого. Пьяные молодчики насильно увезли мужчину из одной деревни в другую, где, избив, заперли в бане. Свои художества они фиксировали на видеокамеру и даже публиковали в интернете.

Похитителей задержали правоохранители. Во время следствия выяснялось, что сельчане подобным образом увезли еще одну жертву. Только запирать похищенного не стали, а просто побили.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета республики, сельчанам предъявили обвинение в похищении и незаконном лишении свободы, группой лиц по предварительному сговору, с публичной демонстрацией в интернете. Обоих поместили под арест.

Видео:пресс-служба Следственного комитета РБ
Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:давлекановский район
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