В Башкирии сельские похитители насильно удерживали жертву в бане

Жители Давлекановского района 27 и 32 лет стали фигурантами уголовного дела после похищения знакомого. Пьяные молодчики насильно увезли мужчину из одной деревни в другую, где, избив, заперли в бане. Свои художества они фиксировали на видеокамеру и даже публиковали в интернете.

Похитителей задержали правоохранители. Во время следствия выяснялось, что сельчане подобным образом увезли еще одну жертву. Только запирать похищенного не стали, а просто побили.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета республики, сельчанам предъявили обвинение в похищении и незаконном лишении свободы, группой лиц по предварительному сговору, с публичной демонстрацией в интернете. Обоих поместили под арест.