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10 Сентября , 07:57

В Башкирии раскрыли кражу иномарки, совершённую четыре года назад

Спустя четыре года задержали подозреваемых в хищении автомобиля.

В Башкирии раскрыли кражу иномарки, совершённую четыре года назадВ Башкирии раскрыли кражу иномарки, совершённую четыре года назад
В Башкирии раскрыли кражу иномарки, совершённую четыре года назад

В апреле 2022 года в полицию с заявлением об угоне «Тойоты Камри» обратился 68-летний житель Уфы. Было возбуждено уголовное дело, но раскрыть преступление тогда не удалось.

Спустя четыре с лишним года дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки. На днях подозреваемых в угоне задержали в Дуванском районе. Ими оказались ранее судимые 53-летний и 24-летний местные жители.

По предварительным данным, осенью 2021 года владелец иномарки приехал в село Месягутово, где у его автомобиля сломалась коробка передач. Мужчина решил оставить машину у знакомого на ремонт и уехал в Уфу. В течение полугода он думал, что машина находится в автосервисе. Однако позже выяснилось, что преступники хранили иномарку на территории кирпичного завода, а затем вывезли в автосервис, где распилили ее на металл, сообщает МВД РБ.

53-летний подозреваемый помещен под домашний арест.  Его 24-летний «коллега» находится под подпиской о невыезде.

Фото и видео: пресс-служба МВД РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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