+17 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Происшествия
10 Сентября , 12:15

В Башкирии грибники испугались в лесу дикого зверя и потеряли дорогу

Помощь спасателей потребовалась супружеской паре из Белорецка.

В Башкирии грибники испугались в лесу дикого зверя и потеряли дорогуВ Башкирии грибники испугались в лесу дикого зверя и потеряли дорогу
В Башкирии грибники испугались в лесу дикого зверя и потеряли дорогу

Вчера, 9 сентября, мужчина и женщина приехали на машине в лес вблизи села Миндяк Учалинского района, намереваясь набрать грибов. Они бродили по лесу, уходя все дальше и дальше, как вдруг услышали в кустах дикое животное. Супруги запаниковали, сбились с тропы и не смогли найти дорогу обратно. Между тем уже стемнело, и паре пришлось обращаться за помощью в экстренные службы.

В поисках грибников приняли участие спасатели Госкомитета РБ по ЧС и сотрудники полиции. С грибниками постоянно поддерживали связь. Долгое время паре не удавалось корректно передать координаты своего местоположения. Спасатели пошагово объяснили супругам, как правильно отправить геолокацию, и в конце концов сумели определить, где они находятся.

Чету белоречан благополучно вывели из леса. В медининской помощи они не нуждались, сообщает пресс-служба Госкомитета республики по ЧС.

В ведомстве напомнили: если вы заблудились, оставайтесь на месте и как можно скорее звоните по номеру 112. К вам обязательно придут на помощь.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru