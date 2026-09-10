В Башкирии грибники испугались в лесу дикого зверя и потеряли дорогу

Вчера, 9 сентября, мужчина и женщина приехали на машине в лес вблизи села Миндяк Учалинского района, намереваясь набрать грибов. Они бродили по лесу, уходя все дальше и дальше, как вдруг услышали в кустах дикое животное. Супруги запаниковали, сбились с тропы и не смогли найти дорогу обратно. Между тем уже стемнело, и паре пришлось обращаться за помощью в экстренные службы.

В поисках грибников приняли участие спасатели Госкомитета РБ по ЧС и сотрудники полиции. С грибниками постоянно поддерживали связь. Долгое время паре не удавалось корректно передать координаты своего местоположения. Спасатели пошагово объяснили супругам, как правильно отправить геолокацию, и в конце концов сумели определить, где они находятся.

Чету белоречан благополучно вывели из леса. В медининской помощи они не нуждались, сообщает пресс-служба Госкомитета республики по ЧС.

В ведомстве напомнили: если вы заблудились, оставайтесь на месте и как можно скорее звоните по номеру 112. К вам обязательно придут на помощь.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.