В Уфе сняли малыша с окна шестого этажа

На место немедленно выехала дежурная смена спасателей Управления гражданской защиты города. При помощи альпинистского снаряжения они поднялись на крышу, оттуда спустились в квартиру и сняли с подоконника пятилетнего мальчика, не дав ему упасть.

Никого из взрослых дома не было. В соседней комнате спала 15-летняя сестра, которая не слышала, как младший брат залез на окно.

Ребенок не пострадал, его передали сотрудникам полиции.

В ведомстве в очередной раз напоминают родителям: установите на окна детские замки и блокираторы. Не ждите, когда случится непоправимое!

Фото: скриншот видео УГЗ Уфы.