+22 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Происшествия
8 Сентября , 12:42

В Уфе сняли малыша с окна шестого этажа

Ночью 7 сентября на улице Кувыкина очевидцы заметили в открытом окне шестого этажа маленького ребенка и позвонили в службу 112.

В Уфе сняли малыша с окна шестого этажаВ Уфе сняли малыша с окна шестого этажа
В Уфе сняли малыша с окна шестого этажа

На место немедленно выехала дежурная смена спасателей Управления гражданской защиты города. При помощи альпинистского снаряжения они поднялись на крышу, оттуда спустились в квартиру и сняли с подоконника пятилетнего мальчика, не дав ему упасть.

Никого из взрослых дома не было. В соседней комнате спала 15-летняя сестра, которая не слышала, как младший брат залез на окно.

Ребенок не пострадал, его передали сотрудникам полиции.

В ведомстве в очередной раз напоминают родителям: установите на окна детские замки и блокираторы. Не ждите, когда случится непоправимое!

Фото: скриншот видео УГЗ Уфы.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru