В Уфе сняли малыша с окна шестого этажа

На место немедленно выехала дежурная смена спасателей Управления гражданской защиты города. При помощи альпинистского снаряжения они поднялись на крышу, оттуда спустились в квартиру и сняли с подоконника пятилетнего мальчика, не дав ему упасть.
Никого из взрослых дома не было. В соседней комнате спала 15-летняя сестра, которая не слышала, как младший брат залез на окно.
Ребенок не пострадал, его передали сотрудникам полиции.
В ведомстве в очередной раз напоминают родителям: установите на окна детские замки и блокираторы. Не ждите, когда случится непоправимое!
Фото: скриншот видео УГЗ Уфы.