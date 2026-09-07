Студентка из Башкирии отдала мошенникам 3,5 миллиона рублей

В Благоварском районе в полицию обратилась 19-летняя студентка колледжа. Мошенники похитили у нее крупную сумму денег.

В начале июля девушке написали в мессендджере по поводу подработки. Ей предложили оценивать товары за оплату. Студентка проявила интерес к вакансии, после чего ей позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга.

Лжеслужащий сообщил девушке о якобы выявленных финансовых нарушениях и пригрозил уголовной ответственностью за «незаконное хранение иностранной валюты на счетах». Чтобы избежать проблем с законом, аферисты убедили жертву перевести все деньги на «безопасный счет».

Испугавшись возможных последствий, студентка оформила потребительский кредит на 50 тысяч рублей, а также заняла у родственников более 3,5 миллиона рублей. Все эти средства она перевела по указанным реквизитам.

После того, как преступники перестали выходить на связь, студентка осознала, что стала жертвой обмана.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает МВД РБ.

Полиция призывает граждан быть бдительными. Помните: сотрудники банков и государственных структур никогда не звонят в мессенджерах и не требуют переводить деньги на посторонние счета. При поступлении подобных звонков немедленно прервите разговор и перезвоните в официальную службу поддержки банка по номеру, указанному на вашей карте.

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