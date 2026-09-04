В Башкирии подросток на мотоцикле разбился о дорожный знак

В двенадцатом часу ночи на 25-м километре автодороги Дюртюли — Бураево 17-летний парень за рулем мотоцикла «ИЖ Планета-5» врезался в дорожный знак. Подросток скончался на месте ДТП.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.