В Башкирии рассказали о предоставлении выходных дней пострадавшим от ЧС

Работникам, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций, полагается один оплачиваемый выходной и отпуск до пяти дней за свой счет.

ЧС — это обстановка на территории, где официально введен режим чрезвычайной ситуации из-за пожара, наводнения, урагана, аварии и других причин природного и техногенного характера.

Право на гарантии возникает, если работник фактически проживает в зоне ЧС и нарушены условия его жизни: нет воды, света, газа; повреждено жилье, утрачено имущество первой необходимости (одежда, документы и так далее). При этом постоянная прописка не обязательна, важно фактическое проживание в жилом помещении в зоне ЧС. Для подтверждения проживания подойдут следующие документы: регистрация (постоянная или временная), договор аренды (зарегистрированный в налоговой службе или Росреестре, кроме договоров между близкими родственниками), договор социального найма, справки с работы, учебы или из поликлиники с адресом, документы о получении пенсий или пособий с указанием адреса.

Чтобы оформить выходные, необходимо получить подтверждение факта ЧС и понесенных потерь через местную администрацию (получить заключение комиссии).

Подать письменное заявление работодателю необходимо не позднее пяти рабочих дней с даты, когда установлен факт проживания в зоне ЧС и утраты имущества. Если в компании есть электронный документооборот или вы работаете на «удаленке», то заявление можно отправить онлайн. Если пропустить пятидневный срок подачи заявления, право на получение льготы можно потерять.

Работодатель должен издать приказ о предоставлении выходного дня в течение 10 календарных дней после заявления, отпуска — в течение 20 дней.

Если в момент ЧС работник был в командировке, в отпуске или за пределами зоны, то взять дни отпуска нельзя.

Фото: МЧС РБ