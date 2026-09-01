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1 Сентября , 06:12

Жительница Уфы отдала за «подарок» пять миллионов рублей

53-летняя уфимка стала жертвой мошенников.

Жительница Уфы отдала за «подарок» пять миллионов рублейЖительница Уфы отдала за «подарок» пять миллионов рублей
Жительница Уфы отдала за «подарок» пять миллионов рублей

53-летней жительнице Уфы позвонил неизвестный и сообщил, что на ее имя оформлен подарок. Для его получения нужно было продиктовать «код доставки» из смс.

Затем с женщиной связались лжесотрудники финансового центра и ФСБ. Они убедили горожанку перевести деньги на «безопасный счет».

В банке уфимку пытались отговорить от сомнительных действий, но безуспешно. Гражданка заявила, что деньги ей нужны на семейные нужды,после чего отправила пять миллионов рублей по указанным реквизитам.

Осознав, что стала жертвой мошенников, уфимка обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Полиция призывает граждан быть бдительными и критично относиться к звонкам, поступающим с незнакомых номеров. Помните, что мошенники могут представляться кем угодно. Если по телефону запрашивают ваши персональные данные, коды из смс-сообщений, то это повод прекратить разговор. Ни под каким предлогом не выполняйте указания неизвестных лиц и не переводите денежные средства на неизвестные счета.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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