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1 Сентября , 07:59

Пенсионерку из Нефтекамска мошенники развели на деньги второй раз за год

61-летняя горожанка стала жертвой аферистов.

Пенсионерку из Нефтекамска мошенники развели на деньги второй раз за годПенсионерку из Нефтекамска мошенники развели на деньги второй раз за год
Пенсионерку из Нефтекамска мошенники развели на деньги второй раз за год

В Нефтекамске в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 61-летняя местная жительница. Второй раз за год.

Ранее женщина потеряла деньги, вложившись в финансовую пирамиду. На этот раз ей позвонила «сотрудница компании, занимающейся компенсацией ущерба жертвам финансовых пирамид». Она пообещала вернуть потерянные деньги. Для этого нужно было открыть банковский счет и внести на него собственные средства — чем больше размер первоначального взноса, тем больше якобы сумма компенсации.

После того как пенсионерка перевела деньги на указанный счет, мошенники порекомендовали перевести их на так называемые «безопасные счета», обещая вернуть деньги вместе с выплатой. В итоге женщина потеряла 82 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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