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31 Августа , 07:37

В Башкирии потушили крупный пожар в частной застройке

В Стерлитамаке огнеборцы ликвидировали серьезный пожар, охвативший несколько строений. К счастью, никто не пострадал.

В Башкирии потушили крупный пожар в частной застройкеВ Башкирии потушили крупный пожар в частной застройке
В Башкирии потушили крупный пожар в частной застройке

Пожар вспыхнул вечером 30 августа в неэксплуатируемом двухэтажном здании на улице Комсомольской. Из-за плотной застройки огонь быстро перекинулся на соседний бревенчатый дом, вспыхнула также кровля пустующего строения, стоящего рядом.

Из жилого дома, оказавшегося в зоне сильного задымления, звенья газодымозащитной службы благополучно вывели человека, он не пострадал. Благодаря грамотным действия пожарных удалось уберечь от огня и сам дом.

На месте работала объединенная группировка экстренных служб — подразделения МЧС России, Противопожарной службы республики и частной пожарной охраны. Пожар ликвидировали, не дав ему распространиться дальше.

Причины случившегося выясняются, сообщает МЧС региона.

Фото: МЧС РБ.

В Башкирии потушили крупный пожар в частной застройке
В Башкирии потушили крупный пожар в частной застройке
В Башкирии потушили крупный пожар в частной застройке
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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