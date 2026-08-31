Уфимка перевела мошенникам 3,5 миллиона рублей, чтобы у нее «не забрали детей»

Некоторое время назад 34-летней уфимке позвонил «сотрудник налоговой службы» и сообщил о подозрительных переводах с ее банковских карт. Затем ей позвонили лжеотрудники Центрального банка, ФСБ, а также «следователь». Лжеследователь заявил, что в случае отказа от «сотрудничества» квартиру взломают, детей передадут органам опеки, а также запугал женщину уголовной ответственностью.

Следуя указаниям мошенников, уфимка открыла новые счета в банке, сняла самозапрет на кредиты, периодически сообщала аферистам коды из смс и оформляла займы. С мая по июль текущего года женщина перевела злоумышленникам более 450 тысяч рублей собственных накоплений и более трех миллионов рублей кредитных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Полиция предупреждает: любые звонки с требованием срочно «обезопасить» деньги, угрозы блокировки счетов и просьбы сообщить коды из смс — классические признаки мошенничества. Настоящие сотрудники банков и силовых структур никогда не требуют передавать коды, оформлять кредиты или переводить деньги на «безопасные» счета.

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