В Башкирии ограбили 96-летнюю старушку

В Чекмагушевском районе в дом к 96-летней жительнице Чекмагушевского районе ночью проник грабитель. Для этого он взломал замок с помощью металлической ложки для обуви. Угрожая расправой, незваный гость забрал у хозяйки 1500 рублей и мобильный телефон. Пенсионерка обратилась в полицию.

Вскоре подозреваемого в грабеже задержали. Им оказался ранее судимый 42-летний местный житель. Он признал вину, пояснив, что накануне выпивал с друзьями, а когда алкоголь закончился, решил раздобыть денег для добавки.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ. Подозреваемый взят под стражу. Телефон вернули пенсионеркt, а вот похищенные деньги негодяй успел потратить.

Фото: пресс-служба МВД РБ.