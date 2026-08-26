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26 Августа , 10:35

В Башкирии ограбили 96-летнюю старушку

Житель Чекмагушевского района отнял у престарелой женщины деньги и телефон.

В Башкирии ограбили 96-летнюю старушкуВ Башкирии ограбили 96-летнюю старушку
В Башкирии ограбили 96-летнюю старушку

В Чекмагушевском районе в дом к 96-летней жительнице Чекмагушевского районе ночью проник грабитель. Для этого он взломал замок с помощью металлической ложки для обуви. Угрожая расправой, незваный гость забрал у хозяйки 1500 рублей и мобильный телефон. Пенсионерка обратилась в полицию.

Вскоре подозреваемого в грабеже задержали. Им оказался ранее судимый 42-летний местный житель. Он признал вину, пояснив, что накануне выпивал с друзьями, а когда алкоголь закончился, решил раздобыть денег для добавки.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ. Подозреваемый взят под стражу. Телефон вернули пенсионеркt, а вот похищенные деньги негодяй успел потратить.

Фото: пресс-служба МВД РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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