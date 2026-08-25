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25 Августа , 08:38

В Уфе сотрудники автосервиса обнаружили в салоне машины змею

Житель Уфы съездил на рыбалку, а на следующий день загнал машину в автосервис на улице Бикбая. Представьте себе лицо автомеханика, когда в самом разгаре осмотра из-за обшивки салона выглянула змея, внимательно на него посмотрела и юркнула куда-то вглубь.

В Уфе сотрудники автосервиса обнаружили в салоне машины змеюВ Уфе сотрудники автосервиса обнаружили в салоне машины змею
В Уфе сотрудники автосервиса обнаружили в салоне машины змею

Перепуганные сотрудники автосервиса немедленно позвонили по номеру 112. На помощь прибыли сотрудники Управления гражданской защиты Уфы. Окруженные толпой взволнованных зрителей, предлагавших самые радикальные способы решения проблемы, они приступили к операции по деблокированию пассажира-нелегала.

С аккуратностью ювелиров спасатели разобрали часть обивки заднего сиденья и обнаружили за ней напуганного 25-сантиметрового ужика. Малыша аккуратно приняли в плотные защитные рукавицы, вызволили из плена и транспортировали в родную стихию — ближайший зеленый овраг с ручьем.

Машина осталась цела, ужик тоже не пострадал — просто сменил место жительства. «Спасатели Уфы готовы прийти на помощь всем — даже маленьким нелегалам!» — отметили в пресс-службе ведомства.

Фото: скриншот видео УГЗ Уфы.

В Уфе сотрудники автосервиса обнаружили в салоне машины змею
В Уфе сотрудники автосервиса обнаружили в салоне машины змею
В Уфе сотрудники автосервиса обнаружили в салоне машины змею
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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