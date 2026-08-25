В Уфе сотрудники автосервиса обнаружили в салоне машины змею

Перепуганные сотрудники автосервиса немедленно позвонили по номеру 112. На помощь прибыли сотрудники Управления гражданской защиты Уфы. Окруженные толпой взволнованных зрителей, предлагавших самые радикальные способы решения проблемы, они приступили к операции по деблокированию пассажира-нелегала.

С аккуратностью ювелиров спасатели разобрали часть обивки заднего сиденья и обнаружили за ней напуганного 25-сантиметрового ужика. Малыша аккуратно приняли в плотные защитные рукавицы, вызволили из плена и транспортировали в родную стихию — ближайший зеленый овраг с ручьем.

Машина осталась цела, ужик тоже не пострадал — просто сменил место жительства. «Спасатели Уфы готовы прийти на помощь всем — даже маленьким нелегалам!» — отметили в пресс-службе ведомства.

Фото: скриншот видео УГЗ Уфы.