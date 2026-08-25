Подробности тушения ресторана в Уфе: местные жители приносили пожарным воду

МЧС Башкирии поблагодарило жителей Уфы за помощь пожарным, тушившим пожар в ресторане «Даско гарден».

«Вчера вечером, пока город замирал в пробках и смоге, эти парни в боевках уже вели бой с пламенем, — сообщается в пресс-релизе ведомства. — Они устали. Вымотались до предела. Но сделали свое дело — потушили крупный пожар, не дав огню уничтожить все вокруг. Особая благодарность жителям, которые приносили пожарным воду. В такой адской температуре она дороже золота. Спасибо, что вы есть, Уфа!»

Между тем, по словам очевидцев, сегодня утром, 25 августа, на месте происшествия продолжают работать спасатели. Из здания ресторана все еще идет дым.

Фото: МЧС РБ, Гульназ ДАНИЛОВА.