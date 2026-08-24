В Уфе площадь пожара в ресторане «Даско гарден» увеличилась вдвое

Пожар в ресторане «Даско гарден» в Уфе локализовали на площади 670 квадратных метров, сообщает МЧС РБ. По данным спасательного ведомства, при тушении возникли трудности из-за сложной планировки и и конструктивных особенностей здания. Высокая пожарная нагрузка способствовала быстрому распространению огня и сильному задымлению.

На пожар также отреагировали в прокуратуре Башкирии. Надзорное ведомство взяло ЧП на контроль. На место происшествия прибыл и. о. прокурора Октябрьского района Уфы Артур Мансуров.

Информация уточняется.

Фото: МЧС РБ. Видео: МЧС РБ и Прокуратура РБ.