+20 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Происшествия
24 Августа , 16:56

В Уфе площадь пожара в ресторане «Даско гарден» увеличилась вдвое

В МЧС рассказали о сложностях при тушении пожара ресторана «Даско гарден».

В Уфе площадь пожара в ресторане «Даско гарден» увеличилась вдвоеВ Уфе площадь пожара в ресторане «Даско гарден» увеличилась вдвое
В Уфе площадь пожара в ресторане «Даско гарден» увеличилась вдвое

Пожар в ресторане «Даско гарден» в Уфе локализовали на площади 670 квадратных метров, сообщает МЧС РБ. По данным спасательного ведомства, при тушении возникли трудности из-за сложной планировки и и конструктивных особенностей здания. Высокая пожарная нагрузка способствовала быстрому распространению огня и сильному задымлению.

На пожар также отреагировали в прокуратуре Башкирии. Надзорное ведомство взяло ЧП на контроль. На место происшествия прибыл и. о. прокурора Октябрьского района Уфы Артур Мансуров.

Информация уточняется.

Фото: МЧС РБ. Видео: МЧС РБ и Прокуратура РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru