26 Февраля , 13:05

Житель Башкирии пытался взломать банкомат

В Мечетлинском районе задержали мужчину за попытку взлома банкомата.

Житель Башкирии пытался взломать банкомат
Житель Башкирии пытался взломать банкомат

34-летний житель Белокатайского района решил ограбить банкомат. Он готовился к преступлению больше месяца, смотрел в интернете «учебные» ролики. Вооружившись гвоздодером и облачившись в камуфляж, взломщик ночью на машине отправился к отделению банка.

После вскрытия банкомата сработала сигнализация. Грабитель в спешном порядке покинул место преступления, так и не добравшись до содержимого банкомата.

Мужчина поехал в Уфу. По дороге  он остановился, чтобы выбросить улику — гвоздодер. Не помогло — злоумышленника вычислили и задержали. На допросе он рассказал, что пошел на преступление из-за больших долгов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба  МВД РБ.

Фото и видео: МВД РБ.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
