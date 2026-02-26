Житель Башкирии пытался взломать банкомат

34-летний житель Белокатайского района решил ограбить банкомат. Он готовился к преступлению больше месяца, смотрел в интернете «учебные» ролики. Вооружившись гвоздодером и облачившись в камуфляж, взломщик ночью на машине отправился к отделению банка.

После вскрытия банкомата сработала сигнализация. Грабитель в спешном порядке покинул место преступления, так и не добравшись до содержимого банкомата.

Мужчина поехал в Уфу. По дороге он остановился, чтобы выбросить улику — гвоздодер. Не помогло — злоумышленника вычислили и задержали. На допросе он рассказал, что пошел на преступление из-за больших долгов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Фото и видео: МВД РБ.