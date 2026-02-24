0 °С
24 Февраля , 11:37

В Башкирии спасённый из огня мужчина скончался в реанимации

71-летний житель Стерлитамака не выжил после пожара у себя дома.

Ночью 23 февраля в Стерлитамаке загорелось домашнее имущество в одной из комнат на втором этаже пятиэтажки на проспекте Ленина, сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Прибывшие пожарные успели вынести из горящего помещения пожилого мужчину, получившего термические ожоги. В тяжелом состоянии он был помещен в реанимационное отделение городской больницы, где спустя сутки скончался.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Как отметили в ведомстве, за три выходных дня в пожарах погибли четыре жителя республики, пять человек получили травмы разной степени тяжести. В целом с начала года в регионе произошло 654 пожара, в которых 31 человек погиб и 27 пострадали.

Фото: МЧС РБ.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
