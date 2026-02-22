В Башкирии пожарные спасли из горящей квартиры пенсионерку и ее внуков

На место оперативно прибыли пожарные МЧС России и вывели в безопасную зону 86-летнюю женщину и ее внуков. Пенсионерка госпитализирована в местную больницу с отравлением угарным газом. Ее внуки 6 и 8 лет получили ожоги, им оказана медицинская помощь. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Пожар потушили совместными усилиями сил МЧС и объектовой пожарной охраны. Пострадала отделка квартиры, а также общедомовое имущество.

Причины пожара устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России.

Фото: канал МЧС Башкортостана в MAX