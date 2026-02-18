Житель Стерлитамака отдал более миллиона рублей «инвестброкерам»

В Стерлитамаке с заявлением о мошенничестве в полицию обратился 45-летний местный житель. Он потерял крупную сумму денег, вложившись в «инвестиции».

В декабре прошлого года мужчина познакомился в интернете с девушкой, по совету которой решил подзаработать на бирже. Он установил на телефон приложение для «инвестирования» и стал «покупать» акции.

После того как у горожанина закончились накопления, он взял деньги в долг у знакомого. Но через какое-то время доступ в личный кабинет в приложении оказался заблокирован. Всего он потерял 1 миллион 230 тысяч рублей.

Мужчина обратился в полицию.

По факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Фото автора.