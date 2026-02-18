В Уфе мать с дочкой перевели мошенникам 8,5 миллиона рублей

В конце 2025 года 19-летняя уфимка нашла, как она думала, работу, и по указанию «менеджера» создала личный кабинет в приложении. С ее карты списалось 14 тысяч рублей, а чтобы их вернуть, мошенники потребовали сделать доверенным лицом мать девушки.

После этого на связь с семейством вышел «сотрудник службы безопасности». Он убедил их в том, что для возврата денег средства нужно задекларировать. Женщина пыталась перевести 185 тысяч, но банк заблокировал ее карту из-за подозрительных операций. Переводы продолжились через карту дочери. За несколько дней было переведено более 870 тысяч рублей под предлогом «улучшения кредитного рейтинга» и «получения лицензии».

Потом был звонок от «инспектора казначейства». Он заявил, что теперь необходимо оплатить налоги, продлить лицензию, оплатить залоговые суммы и разницу в курсе валют. Доверившись злоумышленнику, жертва перевела более 5,5 миллионов рублей.

Когда личные средства закончились, мошенники убедили уфимку оформить заем под залог недвижимости. В микрофинансовой организации она получила кредит в размере около 2,5 миллиона рублей под залог квартиры. Все эти средства были переведены аферистам.

На этом мошенники не остановились, потребовав перевести еще 355 тысяч рублей за «повышение НДС».

Только тогда мать и дочь поняли, что все это время общались с мошенниками, и обратились в полицию, сообщает МВД РБ.

Фото автора.