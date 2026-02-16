В Уфе студентов колледжа пришлось эвакуировать из-за опасного предмета

В Уфимском колледже радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности эвакуировали студентов.

В социальных сетях, куда очевидцы выложили видеоролики с эвакуацией, сообщается, что причиной стала заложенная в помещении колледжа «бомба». Также поступают сообщения об эвакуации из двух уфимских школ и автовокзала.

Экстренные службы пока не сделали официальных заявлений. Но в беседе с корреспондентами ИА «Башинформ» анонимный источник сообщает, что учебные заведения получили электронные письма с сообщением об опасном предмете.