0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Происшествия
16 Февраля , 14:01

В Уфе студентов колледжа пришлось эвакуировать из-за опасного предмета

Эвакуированные учащиеся выложили кадры происшествия в интернет.

В Уфимском колледже радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности эвакуировали студентов.

В социальных сетях, куда очевидцы выложили видеоролики с эвакуацией, сообщается, что причиной стала заложенная в помещении колледжа «бомба». Также поступают сообщения об эвакуации из двух уфимских школ и автовокзала.

Экстренные службы пока не сделали официальных заявлений. Но в беседе с корреспондентами ИА «Башинформ» анонимный источник сообщает, что учебные заведения получили электронные письма с сообщением об опасном предмете.

Видео: БашДТП | Bash.dtp.official
Автор: Вадим АНДРЕЕВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru