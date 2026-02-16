В Башкирии за семь дней произошло 29 ДТП

С начала года в регионе произошло 206 дорожных аварий – на 56 меньше в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год. Пострадали 260 человек (на 85 человек меньше) и 26 погибли (на четыре человека меньше).

Основными причинами смертельных ДТП, которые произошли за прошедшую неделю, стали столкновения транспорта.

Также за прошедшую неделю за управление транспортом в нетрезвом состоянии были задержаны 269 водителей. К счастью, никто из них не успел совершить ДТП. С начала года за пьяное вождение инспекторы ДПС задержали 1 864 человека, из них пятеро стали виновниками дорожных аварий.

Скриншот видеотрансляции оперативного совещания правительства РБ.