0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Происшествия
16 Февраля , 12:29

В Башкирии за ночь дважды тушили пожары в многоквартирных домах

С вечера 15 февраля в республике произошли два пожара в многоэтажных домах. Огнеборцы спасли из горящих квартир 63 человека, сообщает МЧС региона.

В Башкирии за ночь дважды тушили пожары в многоквартирных домах
В Башкирии за ночь дважды тушили пожары в многоквартирных домах

Один из пожаров случился в Нефтекамске: поздним вечером 15 февраля загорелось домашнее имущество в однокомнатной квартире пятиэтажки на улице Кувыкина. Из опасной зоны были спасены 20 взрослых и один ребенок, которые пожарные вывели вниз по лестничным маршам. 50 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарной охраны. Пострадавших нет. Пожар потушен на площади 5 кв. метров.

В городе Октябрьском в ночь на 16 февраля загорелась трехкомнатная квартира на шестом этаже дома в 29-м микрорайоне. Огонь повредил помещения кухни и гостиной на общей площади 6 кв. метров. Пожарные с помощью масок спасаемых вывели из опасной зоны 42 человека, в том числе 13 детей. К сожалению, пострадал 62-летний мужчина, которого огнеборцы вытащили из горящей квартиры и передали медикам «скорой помощи». Его доставили в местную больницу.

Что привело к пожарам и какой нанесен ущерб, сейчас выясняют специалисты.

Фото: МЧС РБ.

В Башкирии за ночь дважды тушили пожары в многоквартирных домах
В Башкирии за ночь дважды тушили пожары в многоквартирных домах
В Башкирии за ночь дважды тушили пожары в многоквартирных домах
Автор: Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru