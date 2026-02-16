В Башкирии за ночь дважды тушили пожары в многоквартирных домах

Один из пожаров случился в Нефтекамске: поздним вечером 15 февраля загорелось домашнее имущество в однокомнатной квартире пятиэтажки на улице Кувыкина. Из опасной зоны были спасены 20 взрослых и один ребенок, которые пожарные вывели вниз по лестничным маршам. 50 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарной охраны. Пострадавших нет. Пожар потушен на площади 5 кв. метров.

В городе Октябрьском в ночь на 16 февраля загорелась трехкомнатная квартира на шестом этаже дома в 29-м микрорайоне. Огонь повредил помещения кухни и гостиной на общей площади 6 кв. метров. Пожарные с помощью масок спасаемых вывели из опасной зоны 42 человека, в том числе 13 детей. К сожалению, пострадал 62-летний мужчина, которого огнеборцы вытащили из горящей квартиры и передали медикам «скорой помощи». Его доставили в местную больницу.

Что привело к пожарам и какой нанесен ущерб, сейчас выясняют специалисты.

Фото: МЧС РБ.