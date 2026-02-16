В Башкирии за минувшую неделю в пожарах погибли два человека

Из огня удалось спасти 6 человек, один из них получил травмы. Трагедии с гибелью людей произошли в Стерлитамаке.

Всего с начала года в регионе количество пожаров сократилось на пять процентов, погибших – на десять процентов, а число спасенных увеличилось на 25 человек.

«В целях профилактики гибели людей на пожарах на территории республики было проведено 1 225 рейдов с охватом более 12 тысяч человек. Также было установлено 245 пожарных извещателей», — сообщил спикер.

Скриншот видеотрансляции оперативного совещания правительства РБ.