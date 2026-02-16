В Башкирии спасли пса, упавшего в расщелину Киндерлинской пещеры

Как рассказали в МЧС региона, в один из выходных дней Фидель Залилов отправился знакомить друзей с подземными красотами родного Гафурийского района. Как опытный спелеолог он знал Киндерлинскую пещеру вплоть до каждой впадины, каждого ледяного выступа.

У самого входа в пещеру Фидель увидел знакомого черного пса, который обычно встречает туристов вдвоем со своим таким же хвостатым товарищем. На этот раз пес почему-то был один.

Спустившись в пещеру глубже, туристы услышали доносящийся снизу слабый прерывистый лай. Заглянув в узкую щель между древним подземным ледником и каменной стеной, они обнаружили там второго пса — того самого пропавшего напарника.

Пленнику повезло — на его беду откликнулся профессиональный спасатель. С помощью альпинистского снаряжения Фидель спустился в расщелину, взял пса на руки и поднял его на поверхность, к общей радости туристов и мохнатого друга пострадавшего.

«Именно такие моменты и определяют суть профессии спасателя: быть готовым всегда прийти на помощь!» — отметили в пресс-службе ведомства.

Фото: скриншот видео МЧС РБ.