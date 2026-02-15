Житель Уфы, заняв у знакомой 5 тысяч рублей, узнал, где у неё лежат ещё 75 тысяч

В июне прошлого года мужчина распивал спиртные напитки в гостях у своей знакомой. Узнав, что женщина имеет накопления, он попросил у нее в долг пять тысяч рублей.

Гость увидел, где хозяйка хранила деньги, и когда та отвлеклась, похитил у нее 75 тысяч рублей и скрылся с места преступления. Через некоторое время вор был разоблачен.

В эти дни состоялся суд, он назначил 41-летнему уфимцу наказание в виде одного года девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Фото: Артур СМОЛОВ.