15 Февраля , 00:16

Житель Уфы, заняв у знакомой 5 тысяч рублей, узнал, где у неё лежат ещё 75 тысяч

Уфимка думала, что пригласила в гости друга, но всё обернулось по-иному.

В июне прошлого года мужчина распивал спиртные напитки в гостях у своей знакомой. Узнав, что женщина имеет накопления, он попросил у нее в долг пять тысяч рублей.

Гость увидел, где хозяйка хранила деньги, и когда та отвлеклась, похитил у нее 75 тысяч рублей и скрылся с места преступления. Через некоторое время вор был разоблачен.

В эти дни состоялся суд, он назначил 41-летнему уфимцу наказание в виде одного года девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Фото: Артур СМОЛОВ.

Автор: Надежда РОМАНОВА.
