У жительницы Башкирии неожиданно списали деньги с карты

В одном из мессенджеров пострадавшей пришло сообщение: «Очень страшная авария произошла, посмотри, может, кого-нибудь узнаешь?». Она перешла по указанной ссылке, и в тот же момент ее телефон начал работать со сбоями. Позже она обнаружила, что с банковского счета пропали 20 тысяч рублей.

По предварительным данным, ссылка, по которой перешла пострадавшая, привела к установке вредоносного приложения. Благодаря этому злоумышленники получили удаленный доступ к телефону.

В полиции советуют не переходить по подозрительным ссылкам и не открывать вложения, даже если сообщение пришло от знакомых. Нельзя никому сообщать коды из смс. Лучше всего установить надежные пароли и двухэтапную аутентификацию как в мессенджерах, так и в банковских приложениях.

При подозрении на взлом аккаунта нужно немедленно сменить пароль и позвонить в банк для блокировки карты.