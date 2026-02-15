0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Происшествия
15 Февраля , 10:25

У жительницы Башкирии неожиданно списали деньги с карты

Жертвой мошенников стала 56-летняя жительница Давлекановского района, сообщили в МВД по РБ.

Альберт ЗАГИРОВ.
Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

В одном из мессенджеров пострадавшей пришло сообщение: «Очень страшная авария произошла, посмотри, может, кого-нибудь узнаешь?». Она перешла по указанной ссылке, и в тот же момент ее телефон начал работать со сбоями. Позже она обнаружила, что с банковского счета пропали 20 тысяч рублей.

По предварительным данным, ссылка, по которой перешла пострадавшая, привела к установке вредоносного приложения. Благодаря этому злоумышленники получили удаленный доступ к телефону.

В полиции советуют не переходить по подозрительным ссылкам и не открывать вложения, даже если сообщение пришло от знакомых. Нельзя никому сообщать коды из смс. Лучше всего установить надежные пароли и двухэтапную аутентификацию как в мессенджерах, так и в банковских приложениях.

При подозрении на взлом аккаунта нужно немедленно сменить пароль и позвонить в банк для блокировки карты.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru