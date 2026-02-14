В Уфе таксист сбил девочку, которая перебегала дорогу

Девочка, 2012 года рождения, переходила проезжую часть справа налево и оказалась на капоте такси. В результате с различными травмами ей пришлось обратиться в больницу. После оказания медицинской помощи медики ее отпустили.

По факту дорожного инцидента начато административное расследование.

«При переходе проезжей части предварительно нужно осмотреться. Для большей безопасности рекомендуется снять капюшон и наушники, чтобы адекватно оценить дорожную обстановку и только потом переходить дорогу. Пешеходам следует помнить об элементарных правилах безопасности», – напоминают сотрудники столичной ГАИ.

Скриншот видео ГАИ г. Уфы.