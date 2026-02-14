0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Происшествия
14 Февраля , 13:05

В Уфе таксист сбил девочку, которая перебегала дорогу

Вчера, 13 февраля, около 17 часов в Ленинском районе водитель за рулем «Фольксваген Поло» сбил несовершеннолетнюю, после чего врезался в препятствие на обочине.

В Уфе таксист сбил девочку, которая перебегала дорогу
В Уфе таксист сбил девочку, которая перебегала дорогу

Девочка, 2012 года рождения, переходила проезжую часть справа налево и оказалась на капоте такси. В результате с различными травмами ей пришлось обратиться в больницу. После оказания медицинской помощи медики ее отпустили.

По факту дорожного инцидента начато административное расследование.

«При переходе проезжей части предварительно нужно осмотреться. Для большей безопасности рекомендуется снять капюшон и наушники, чтобы адекватно оценить дорожную обстановку и только потом переходить дорогу. Пешеходам следует помнить об элементарных правилах безопасности», – напоминают сотрудники столичной ГАИ.

Скриншот видео ГАИ г. Уфы.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru