Медики рассказали о состоянии здоровья семьи, разбившейся в ДТП в Башкирии

Состояние пострадавших в смертельной аварии в Учалинском районе держит на контроле министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

В своих соцсетях министр сообщил, что двое мальчиков находятся в стабильно тяжелом состоянии в реанимации Учалинской ЦРБ. Еще один ребенок в состоянии средней тяжести помещен в травматологическое отделение.

Беременную мать детей в состоянии средней тяжести доставили в нейрохирургическое отделение РКБ имени Куватова.

По словам Айрата Рахматуллина, в Учалы для помощи местным медикам санитарной авиацией доставили врачей из Уфы. Также в ЦРБ прибыли травматолог и хирург из Белорецка.

Напомним, ДТП произошло 10 февраля. После столкновения «Дэу Матиз» и «Лады Гранты» погибла двухлетняя девочка. Ее семью — мать и детей девяти, семи и пяти лет госпитализировали.