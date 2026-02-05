0 °С
5 Февраля , 13:02

В Башкирии спасли от смерти немолодого рыбака

Житель Ижевска Геннадий В. направил благодарность в адрес сотрудников экстренных служб региона, которые пришли ему на помощь в очень непростой ситуации.

Это история произошла 30 января, рассказали в пресс-службе МЧС Башкирии. Три друга из Ижевска приехали порыбачить на Кармановское водохранилище. К вечеру они собрались идти обратно, но тут одному из мужчин, Геннадию В., стало плохо — не слушались ноги. Между тем на улице стремительно темнело, а двигаться Геннадий фактически не мог.

Как вспоминает теперь сам мужчина, была пурга, снегу намело больше полуметра, и он постепенно отстал от товарищей. У рыбака начала кружиться голова, он еле стоял на ногах и в довершение ко всему почувствовал, что начинает засыпать. Тогда он позвонил в службу спасения со словами: «Помогите, я на льду! Я не местный и не знаю где я. Ноги отказали, идти не могу. Замерзаю. Засыпаю».

Первыми на помощь рыбаку пришли сотрудники Кармановской ГРЭС. Пользуясь тем, что пространство освещал фонарь с крыши цеха, они оперативно определили местонахождение дезориентированного рыбака, получили от него световой ответ, и тогда к пострадавшему выдвинулись спасатели. При помощи волокуш Геннадия доставили на берег и передали в руки медиков. С диагнозом «переохлаждение» он был помещен в местную больницу.

Сейчас мужчина восстанавливает здоровье дома и от души благодарит всех, кто не дал ему погибнуть: «Спасибо вам до слез, еще бы полчаса, и все… Простите нас, пожилых!».

Фото: МЧС РБ.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
