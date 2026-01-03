-21 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Происшествия
3 Января , 11:32

На водопаде Атыш в Башкирии заблудились туристы

Группа из пяти человек отправилась из деревни Верхние Лемезы Архангельского района к водопаду Атыш, сообщили в госкомитете по чрезвычайным ситуациям.

Госкомитет по ЧС.
Фото: Госкомитет по ЧС.

Дело было утром 2 января, и к вечеру туристы должны были вернуться на место, где их ждал автобус. Однако в назначенное время они туда не прибыли. Дозвониться до старшего группы водителю не удалось, и он обратился за помощью в экстренные службы.

На поиски выехали спасатели госкомитета по ЧС. Следуя по маршруту к водопаду Атыш, они ночью 3 января обнаружили туристов в лесном массиве.

Как выяснилось, на обратном пути туристы заблудились, сильно устали и замерзли. Двигались они крайне медленно и без помощи спасателей вернуться бы не смогли.

Спасатели на снегоходах довезли туристов до автобуса. В медицинской помощи они не нуждались.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru