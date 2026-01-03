На водопаде Атыш в Башкирии заблудились туристы

Дело было утром 2 января, и к вечеру туристы должны были вернуться на место, где их ждал автобус. Однако в назначенное время они туда не прибыли. Дозвониться до старшего группы водителю не удалось, и он обратился за помощью в экстренные службы.

На поиски выехали спасатели госкомитета по ЧС. Следуя по маршруту к водопаду Атыш, они ночью 3 января обнаружили туристов в лесном массиве.

Как выяснилось, на обратном пути туристы заблудились, сильно устали и замерзли. Двигались они крайне медленно и без помощи спасателей вернуться бы не смогли.



Спасатели на снегоходах довезли туристов до автобуса. В медицинской помощи они не нуждались.