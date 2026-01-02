В Уфе сгорел Дед Мороз

Местный житель неаккуратно запустил фейерверк, который попал фигуру Деда Мороза и тот загорелся. На помощь сказочному герою пришли сотрудники полиции с огнетушителями. Они успешно ликвидировали возгорание до приезда пожарных, которых тоже вызвали на место происшествия перепуганные граждане.

В итоге пострадал только Дед Мороз, от которого остались лишь железные прутики. Среди людей, к счастью, все живы и здоровы. Не считая морального урона.

Расследование огненного происшествия проводил дознаватель МЧС России.

Пользуясь случаем, спасатели напоминают: перед тем как запускать пиротехнические изделия, следует внимательно изучить инструкцию и строго ей следовать; нельзя позволять детям запускать фейерверк; а также запускать его вблизи домов, деревьев, линий электропередач и скопления людей; от горящей петарды или фейерверка нужно находиться на расстоянии 5-10 метров. И помните – эксперименты с пиротехникой в помещении могут привести к трагедии.

Фото МЧС России по РБ.