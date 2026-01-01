-9 °С
В Башкирии две семьи остались в новогоднюю ночь без имущества. Всё сгорело

Причины пожаров, из-за которых люди остались без нажитого имущества и пострадали сами, выясняют дознаватели МЧС.

Первый «домашний» пожар возник в селе Янгискаин Гафурийского района. На улице Советской вечером, в половине десятого, загорелся частный бревенчатый дом размером 6х3 м. Огнём было повреждено домашнее имущество на площади четыре квадратных метра.

Местные жители вывели из дома 28-летнего мужчину. Его передали бригаде скорой медицинской помощи. Медики поставили диагноз: «отравление продуктами горения». Состояние мужчины было удовлетворительным, от госпитализации он отказался. Возгорание было потушено добровольной пожарной командой Янгискаинского сельсовета.

В тот же вечер пожар вспыхнул в Стерлитамаке на улице Худайбердина. В квартире на восьмом этаже загорелось домашнее имущество.

Из опасной зоны пожарные МЧС России по лестничным маршам вывели одиннадцать человек, включая двоих детей. Также был спасён 48-летний хозяин квартиры, он надышался продуктами горения, его передали медикам. Пожар потушен силами МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС, сообщают пресс-службы ведомств.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
