В Башкирии две семьи остались в новогоднюю ночь без имущества. Всё сгорело

Первый «домашний» пожар возник в селе Янгискаин Гафурийского района. На улице Советской вечером, в половине десятого, загорелся частный бревенчатый дом размером 6х3 м. Огнём было повреждено домашнее имущество на площади четыре квадратных метра.

Местные жители вывели из дома 28-летнего мужчину. Его передали бригаде скорой медицинской помощи. Медики поставили диагноз: «отравление продуктами горения». Состояние мужчины было удовлетворительным, от госпитализации он отказался. Возгорание было потушено добровольной пожарной командой Янгискаинского сельсовета.

В тот же вечер пожар вспыхнул в Стерлитамаке на улице Худайбердина. В квартире на восьмом этаже загорелось домашнее имущество.

Из опасной зоны пожарные МЧС России по лестничным маршам вывели одиннадцать человек, включая двоих детей. Также был спасён 48-летний хозяин квартиры, он надышался продуктами горения, его передали медикам. Пожар потушен силами МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС, сообщают пресс-службы ведомств.