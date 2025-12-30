В Башкирии едва успели вытащить из горящего дома троих детей

В селе Чекмагуш в одноэтажном доме по улице Октябрьской случился пожар, сообщили в МЧС региона. В момент возгорания в доме находились трое детей: по предварительной информации, их мама ненадолго отлучилась в магазин.

Увидев дым, на помощь бросились соседи. Они вскрыли дверь и вытащили на улицу двоих детей. К этому времени мать вернулась домой и, зная, что внутри остался еще один ребенок, забежала в дом и вынесла его сама.

Дети доставлены для осмотра в Чекмагушевскую центральную больницу. На месте работают дознаватель МЧС России и психологи.

Пожар потушен на площади 100 квадратных метров. Одной из возможных причин пожара могла стать детская шалость с огнем. По другой версии, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.

