30 Декабря , 16:37

В Башкирии едва успели вытащить из горящего дома троих детей

В Чекмагушевском районе благодаря бдительности соседей удалось избежать большой беды.

В селе Чекмагуш в одноэтажном доме по улице Октябрьской случился пожар, сообщили в МЧС региона. В момент возгорания в доме находились трое детей: по предварительной информации, их мама ненадолго отлучилась в магазин.

Увидев дым, на помощь бросились соседи. Они вскрыли дверь и вытащили на улицу двоих детей. К этому времени мать вернулась домой и, зная, что внутри остался еще один ребенок, забежала в дом и вынесла его сама.

Дети доставлены для осмотра в Чекмагушевскую центральную больницу. На месте работают дознаватель МЧС России и психологи.

Пожар потушен на площади 100 квадратных метров. Одной из возможных причин пожара могла стать детская шалость с огнем. По другой версии, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.

Фото: МЧС РБ.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
