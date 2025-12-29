-10 °С
29 Декабря , 12:15

Пенсионерка из Уфы отдала мошенникам семь миллионов рублей

Пожилая женщина поверила лжесотрудникам стала жертвой «Госуслуг».

В Уфе в полицию обратилась 80-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. Пенсионерка отдала злоумышленникам более семи миллионов рублей.

Накануне уфимке позвонил «специалист по замене счетчиков» и выманил код от ее личного кабинета в «Госуслугах». После чего женщина позвонила на горячую линию портала, но снова попала на афериста. Лжесотрудник сообщил, что ее аккаунтом воспользовались мошенники и для дальнейшей «безопасной работы» переключил звонок на другого «сотрудника».

Пенсионерку убедили в том, что ее счета находятся под угрозой и для их защиты необходимо снять все деньги и сменить банковский счет. Они заявили, что на ее наличные будут нанесены «специальные метки», после чего деньги нужно будет «вернуть государству».

В итоге женщина перевела мошенникам боле семи миллионов рублей. Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Фото автора.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
