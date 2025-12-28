-12 °С
В Уфе мошенники обманули студента от имени деканата, «Госуслуг» и ФСБ

Двадцатилетний уфимский студент стал жертвой телефонных мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Фото: автора.

Студенту позвонил незнакомец, представившийся работником деканата. Он потребовал от молодого человека пройти на указанном им сайте регистрацию для подтверждения места прохождения производственной практики в следующем году. Нужно было ввести код из пришедшего сообщения, и студент поспешил выполнить требования мошенника.

Через некоторое время вновь зазвонил телефон. На этот раз звонил «сотрудник» поддержки «Госуслуг». Неизвестный сообщил, что личными данными студента завладели посторонние лица, и начал рассказывать о риске взлома банковского счета, пугая тем, что средства могут уйти на поддержку другого государства. А чтобы этого не произошло, он предложил перевести деньги на «безопасный счет», где их, якобы, никто не сможет найти.

Следом позвонил якобы сотрудник ФСБ, «подтвердивший», что ситуация серьезная и действовать нужно немедленно. Молодой человек, находясь в паническом состоянии, выполнил все указанные инструкции. В итоге находясь под постоянным давлением, перевел свыше 270 тыс. рублей на указанные счета, из них 95 тыс. рублей — личные сбережения, а 170 тыс. рублей взял в кредит.

После этого мошенники испарились. Следственным отделом Отдела полиции №7 УМВД России по г. Уфе возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

МВД по Республике Башкортостан предупреждает: по телефону нельзя передавать личные коды, пароли и данные банковских карт. Даже если звонок кажется официальным, лучше остановиться и перепроверить все самостоятельно.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
