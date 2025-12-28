-12 °С
В Башкирии злоумышленник воспользовался банковской картой собутыльницы

В отдел полиции по Кугарчинскому району с заявлением о хищении денег обратилась 66-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Фото: автора.

Двое старых знакомых пили в течение трех дней. Когда спиртное заканчилось, хозяйка дома дала банковскую карту приятелю для похода в магазин. Тот быстро согласился и отправился в магазин, уточнив ПИН-код от банковской карты.

Мужчина несколько раз ходил в магазин за покупками по просьбе хозяйки дома. Однако, помимо оговоренных покупок, он несколько раз оплатил покупки уже по своему желанию. В общей сложности злоумышленник похитил более 4 тыс. рублей разными суммами.

Неоднократно судимый за аналогичные преступления мужчина, признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
