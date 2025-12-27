-9 °С
Жительница Уфы, поверив в звонок из пенсионного фонда, лишилась своих накоплений

В полицию Уфы обратилась 73-летняя местная жительница. Она лишилась сбережений после звонка неизвестного мужчины, представившегося сотрудником пенсионного фонда, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Он сообщил, что женщине полагается перерасчет пенсии с последующим получением компенсации. Но для этого нужно назвать код из СМС, который поступит ей на телефон.

Потерпевшая выполнила инструкции и передала цифры незнакомцу. Через несколько часов пенсионерке снова поступил звонок. На этот раз из ФСБ. В течение недели мошенники под видом сотрудников ФСБ давали женщине указания и запугивали ее возможной уголовной ответственностью за отказ от сотрудничества. В итоге уфимка поверила мошенникам.

Она сняла все свои накопления в размере 1 миллиона 837 тысяч рублей и перевела их через банкоматы на указанные счета. При попытке снять очередные 100 тысяч рублей операция была остановлена бдительным сотрудником банка.

Стоит отметить, что в начале этого года пожилую женщину уже пытались обмануть мошенники. Тогда в ситуацию также вмешались   сотрудники банка.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
