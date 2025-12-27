-9 °С
В Уфе в результате дорожной аварии пострадал несовершеннолетний пассажир

Госавтоинспекция Уфы сообщает о ДТП, произошедшем вчера вечером в пригороде.

Водитель грузовой машины «Хово», следуя по автодороге М5 «Урал» со стороны Нагаевского шоссе в сторону Восточного выезда, допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем «Мазда СХ-5». ‎ ‎

В результате ДТП несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля был доставлен в медицинское учреждение. К счастью, травмы оказались незначительными, после оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой.

По факту ДТП начато административное расследование. ‎ ‎

Госавтоинспекция напоминает о необходимости учитывать погодные условия при совершении маневров. Сегодня в Башкирии прогнозируются метель и ухудшение видимости на дорогах.

Фото: Госавтоинспекция Уфы.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
