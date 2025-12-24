-25 °С
Телефонный разговор стоил жительнице Башкирии 6,5 миллиона рублей

52-летняя жительница Благовещенского района стала жертвой мошенничества.

В октябре женщине позвонил «сотрудник ФСБ», сообщив, что на нее могут завести уголовное дело «за финансирование недружественных государств». Звонивший предупредил, что для помощи на связь выйдут «сотрудники Росфинмониторинга и Центробанка».

Вскоре последовал новый звонок. «Специалисты» сообщили женщине, что неизвестные пытаются оформить на нее кредит, и посоветовали открыть новый банковский счет и перевести на него имеющиеся сбережения.

В течение нескольких месяцев женщина снимала наличные и переводила их через банкоматы на счета злоумышленников. Всего она перевела 6,5 миллиона рублей, сообщает МВД РБ. Мошенники, поняв, что поживиться больше нечем, перестали выходить на связь.

Фото автора.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
