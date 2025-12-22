-18 °С
Житель Башкирии потерял деньги, не отвязав сим-карту от банковского счёта

26-летний житель Стерлитамака потерял 60 тысяч рублей.

В Стерлитамаке в полицию с заявлением о краже денег обратился 26-летний местный житель. Как выяснилось, средства с его банковского счета списали по номеру телефона, привязанному к банковскому счету и банковским приложениям горожанина. Но сам номер уже долгое время принадлежит другому человеку. Дело в том, что при неиспользовании более шести месяцев оператор связи передает абонентский номер другому пользователю.

Этим воспользовался новый владелец номера. Получив доступ к чужому банковскому номеру, он снял около 60 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ. Максимум, что за это грозит, — до шести лет лишения свободы.

Как отмечают в правоохранительном ведомстве, с начала года в регионе зарегистрированное 180 аналогичных краж с банковских карт. Чтобы не стать жертвой подобного преступления, абонентский номер, когда перестаете им пользоваться, нужно немедленно отвязывать от всех банковских приложений и сервисов.

Фото автора.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
