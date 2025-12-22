В Башкирии отморозок пырнул ножом в шею прохожего

ЧП произошло в Кармаскалинском районе. 18-летний сельчанин решил поквитаться со своим знакомым после ссоры в кафе. Дома он вооружился кухонным ножом и пневматическим пистолетом, но обидчика не нашел.

Зато под руку парню подвернулся 42-летний местный житель, который попытался его успокоить. В ответ на это неадекват ударил его ножом в шею.

Пострадавшего экстренно госпитализировали, а нападавшего задержали. В Следственном комитете республики сообщает, что на парня завели уголовное дело. На время следствия его взяли под стражу.