20 Декабря , 21:53

В Уфе из оврага вытащили замерзающую женщину

В Уфе местная жительница заметила в овраге на улице Сибирякова лежащую там без движения женщину и позвонила спасателям.

Достать пострадавшую оказалось непросто, сообщили в Управлении гражданской защиты города. Сначала сотрудники ведомства при помощи альпинистского снаряжения подняли ее со дна глубокого оврага, а потом тащили около 150 метров вверх по узкой тропинке до машины скорой помощи.

На вид женщине 40-50 лет. По предварительным данным, причиной падения стала эта самая тропинка: будучи в нетрезвом состоянии, женщина не удержалась на ногах и скатилась на 50 метров вниз. Сколько времени она пролежала на дне оврага, неизвестно, но дело чуть было не закончилось трагедией: уфимка получила сильное переохлаждение, во время транспортировки несколько раз теряла сознание, но все же была передана медикам в сознании, хотя сильно замерзла и не смогла сказать ничего, кроме своего имени.

Подробности произошедшего уточняются.

Фото: УГЗ Уфы.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
