20 Декабря , 23:25

В Башкирии спасатели помогли «скорой» добраться до пациента

Спасатели Госкомитета РБ по ЧС помогли бригаде скорой медицинской помощи добраться до пациента в Белорецком районе.

Житель Ижевска отдыхал в приюте «Айгир», но во время пребывания там почувствовал себя плохо и вызвал «скорую».

Однако добраться к пациенту медики не смогли — подъездных путей к приюту нет. Тогда к делу подключились спасатели: на снегоходе они оперативно доставили фельдшера к пациенту. Медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации мужчина отказался.

«Слаженная работа экстренных служб снова показала: даже в самых труднодоступных уголках республики можно рассчитывать на помощь профессионалов», — подчеркнули в госкомитете.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
