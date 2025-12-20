В Башкирии спасатели помогли «скорой» добраться до пациента

Житель Ижевска отдыхал в приюте «Айгир», но во время пребывания там почувствовал себя плохо и вызвал «скорую».

Однако добраться к пациенту медики не смогли — подъездных путей к приюту нет. Тогда к делу подключились спасатели: на снегоходе они оперативно доставили фельдшера к пациенту. Медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации мужчина отказался.

«Слаженная работа экстренных служб снова показала: даже в самых труднодоступных уголках республики можно рассчитывать на помощь профессионалов», — подчеркнули в госкомитете.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.