В Башкирии скончался 4-летний мальчик, пострадавший вчера вместе с семьёй в ДТП

На трассе Уфа — Инзер — Белорецк после столкновения «ВАЗ-2112» с грузовиком «Ман» сразу погиб водитель легковушки. При этом пострадали все, кто находился в машине: супруга с грудным ребенком на руках и четверо детей.

В Белорецкую ЦРБ были доставлены трое детей в возрасте двух, трёх и четырёх лет, а остальные были тут же направлены на амбулаторное лечение. «К сожалению, четырехлетний ребенок, который был в крайне тяжелом состоянии, ушел из жизни сегодня ночью», — написал министр на своей странице в соцсетях.

Он отметил, что двое других детей находятся в сравнительно удовлетворительном состоянии.

Фото: пресс-служба республиканской ГАИ.