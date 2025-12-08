-16 °С
8 Декабря , 15:02

В Башкирии скончался 4-летний мальчик, пострадавший вчера вместе с семьёй в ДТП

О смерти одного из пяти детей, пострадавших в ДТП в Белорецком районе, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

В Башкирии скончался 4-летний мальчик, пострадавший вчера вместе с семьёй в ДТП
В Башкирии скончался 4-летний мальчик, пострадавший вчера вместе с семьёй в ДТП

На трассе Уфа — Инзер — Белорецк после столкновения «ВАЗ-2112» с грузовиком «Ман» сразу погиб водитель легковушки. При этом пострадали все, кто находился в машине: супруга с грудным ребенком на руках и четверо детей.  

В Белорецкую ЦРБ были доставлены трое детей в возрасте двух, трёх и четырёх лет, а остальные были тут же направлены на амбулаторное лечение.   «К сожалению, четырехлетний ребенок, который был в крайне тяжелом состоянии, ушел из жизни сегодня ночью», — написал министр на своей странице в соцсетях.

Он отметил, что двое других детей находятся в сравнительно удовлетворительном состоянии.

Фото: пресс-служба республиканской ГАИ.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
