Жителя Башкирии нашли погибшим в доме, где случился пожар

Прибывшие пожарные сразу приступили к ликвидации возгорания. В ходе тушения в доме было найдено тело 47-летнего мужчины.

Пожар потушен. Что привело к трагедии, выясняют специалисты, сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Фото: МЧС РБ.