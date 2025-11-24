Житель Башкирии поджёг дом с четырьмя детьми

В полицию поступил сигнал о возгорании в частном доме в деревне Самара-Ивановка Мелеузовского района. Стражи порядка установили, что к ЧП причастен местный житель.

Хозяйка пояснила, что накануне к ней пришел бывший сожитель, неоднократно судимый 35-летний сельчанин, который устроил скандал из-за того, что его не пускали в дом. Мужчина угрожал ножом, затем ушел, но вскоре вернулся с канистрой бензина.

Он облил входную дверь и поджег ее. Дебошира не остановило даже то, что в доме находилось четверо детей в возрасте от семи до пятнадцати лет.

К счастью, огонь удалось быстро потушить.

Подозреваемый в поджоге задержан, сообщает пресс-служба МВД РБ. Обстоятельства инцидента выясняются.

Фото автора.