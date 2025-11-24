Два жителя Уфы получили тяжёлые травмы в ночном пожаре

По информации МЧС Башкортостана, в квартире на четвертом этаже загорелось домашнее имущество. Огонь охватил 4 кв. метра площади.

Прибывшие пожарные спасли из задымленной зоны десять человек. Еще пять жильцов успели эвакуироваться до прибытия огнеборцев.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. 60-летний мужчина и 82-летняя женщина с тяжелыми травмами были доставлены в больницу, оба в тяжелом состоянии.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Всего с начала года в республике произошло 6877 пожаров, в которых погибли 176 человек, в том числе 12 детей, сообщили в ведомстве. 172 человека получили травмы различной степени тяжести.

Фото: МЧС РБ.