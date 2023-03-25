Водитель «двенадцатой», влетевшей в «Камаз» на трассе Уфа-Оренбург, уснул за рулем

Как выяснилось, на 91-м километре автотрассы Уфа-Оренбург столкнулись ВАЗ-2112 под управлением 27-летнего уфимца и грузовой КамАЗ, которым управлял 45-летний мужчина. При таком раскладе шансов у тех, кто находится внутри легковушки, как правило, не много.

29-летний пассажир «двенадцатой» скончался на месте, водитель и еще один 31-летний пассажир отправлены в больницу. Как сообщает Владимир Севастьянов, водитель ВАЗа признался, что во время движения уснул за рулём. А еще в легковом автомобиле никто не был пристегнут ремнями безопасности.

Фото тг-канал Владимира Севастьянова.