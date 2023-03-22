Жители нескольких домов в Уфе ощутили подземные толчки

Речь идет о домах по улицам Дорофеева, Комсомольской, Жукова, Российской и проспекту Октября, уточнили в Управлении гражданской защиты города. По словам жильцов, колебания земной поверхности ощущались в течение примерно десяти минут, с 21.56 до 22.05. Почувствовали их преимущественно на верхних этажах: вибрировала мебель, покачивались люстры, наблюдалось волнение воды в аквариумах.

По всем названным адресам выезжали спасатели и сотрудники Управления жилищного хозяйства города. Трещин и повреждений конструкции зданий, нарушений на внутридомовых инженерных сетях при визуальном осмотре выявлено не было.

По мнению специалистов ведомства, причиной инцидента могло стать землетрясение, которое произошло 21 марта в Афганистане: эхо подземных толчков докатилось и до Уфы.

Подобные обращения от горожан уже поступали в предыдущие годы, напомнили в спасательной службе. В 2015 году причиной толчков в Уфе стало землетрясение в Пакистане и Афганистане, в 2018-м до башкирской столицы докатились повторные толчки землетрясения в Челябинской области.

Фото: из открытых источников.